  • 30.04.2026, 17:42
В Гомельской области арестован 70‑летний экс-ликвидатор аварии на ЧАЭС
Владимир Телепун

Его задержали за политику.

Правозащитника из Мозыря Владимира Телепуна взяли под стражу в начале апреля. Предполагается, что сначала он находился в ИВС Мозырского РОВД, затем его перевели в СИЗО-3. Против него возбуждено уголовное дело, выяснила «Вясна».

Подробности обвинений неизвестны, но суть дела имеет политический характер. 70‑летний Владимир Телепун 30 апреля признан политическим заключенным.

Телепун известен в регионе своей деятельностью по защите прав человека, включая право на мирные собрания. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Имеет проблемы со здоровьем.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко