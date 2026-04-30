В Гомельской области арестован 70‑летний экс-ликвидатор аварии на ЧАЭС 30.04.2026, 17:42

Владимир Телепун

Его задержали за политику.

Правозащитника из Мозыря Владимира Телепуна взяли под стражу в начале апреля. Предполагается, что сначала он находился в ИВС Мозырского РОВД, затем его перевели в СИЗО-3. Против него возбуждено уголовное дело, выяснила «Вясна».

Подробности обвинений неизвестны, но суть дела имеет политический характер. 70‑летний Владимир Телепун 30 апреля признан политическим заключенным.

Телепун известен в регионе своей деятельностью по защите прав человека, включая право на мирные собрания. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Имеет проблемы со здоровьем.

