Треть мая белорусы будут отдыхать

Треть мая белорусы будут отдыхать1
- 30.04.2026, 17:33
Многие дни получили статус «предпразничных».
Из 31 дней мая 11 приходятся на выходные и праздники, а еще один день имеет статус «предпразничный».
Министерство труда и социальной защиты уточнило, сколько дней и когда будет отдыхать белорусы в мае.
Праздники в мае это:
— 1 мая (пятница), Праздник труда (нерабочий праздничный день). Так как в 2026 году этот праздник выпадает на пятницу, белорусов ждут трехдневные выходные с 1 по 3 мая.
— 9 мая (суббота), День Победы (нерабочий праздничный день). При этом 8 мая (пятница) назначено предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращена на 1 час.