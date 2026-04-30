Треть мая белорусы будут отдыхать 1 30.04.2026, 17:33

Многие дни получили статус «предпразничных».

Из 31 дней мая 11 приходятся на выходные и праздники, а еще один день имеет статус «предпразничный».

Министерство труда и социальной защиты уточнило, сколько дней и когда будет отдыхать белорусы в мае.

Праздники в мае это:

— 1 мая (пятница), Праздник труда (нерабочий праздничный день). Так как в 2026 году этот праздник выпадает на пятницу, белорусов ждут трехдневные выходные с 1 по 3 мая.

— 9 мая (суббота), День Победы (нерабочий праздничный день). При этом 8 мая (пятница) назначено предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращена на 1 час.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com