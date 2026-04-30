30 апреля 2026, четверг, 17:37
В ЕС заметили странное противоречие в разговоре Трампа и Путина

  • 30.04.2026, 17:29
Президент США не давит на Кремль из-за Ирана.

В Евросоюзе считают, что США должны усилить давление на Россию из-за её поддержки Ирана. Однако, по словам европейских представителей, после недавнего разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным признаков такого давления не наблюдается.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Северо-Балтийской восьмёрки в Эстонии, передаёт корреспондент unian.net.

По её словам, переговоры о мире в Украине фактически зашли в тупик. Каллас отметила, что после телефонных контактов между Трампом и Путиным остаётся много неясных моментов, особенно на фоне заявлений Москвы в поддержку действий Ирана.

Она также задалась вопросом, означает ли это, что США действительно усиливают давление на Россию в связи с её сотрудничеством с Ираном.

Каллас подчеркнула, что в ЕС хотели бы видеть более жёсткую позицию Вашингтона, однако после разговора лидеров таких шагов пока не заметно.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Туапсе — второй Белгород
Дедушка совсем ку-ку
Лукашенко загнан в угол
