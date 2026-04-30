«Мозырь не должен стать Туапсе» 1 30.04.2026, 17:04

Максим Плешко

Для режима Лукашенко прямое вступление в войну может обернуться катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций против режима Лукашенко: под ограничения на 10 лет попали сыновья диктатора Виктор и Дмитрий Лукашенко, а также 16 граждан Беларуси и 11 юрлиц.

Почему Украина ввела санкции против сыновей Лукашенко именно сейчас? Что эти ограничения означают для диктаторского режима?

Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Решение Киева выглядит не ситуативным, а стратегически выверенным. Есть сразу несколько причин, почему санкции введены именно сейчас.

Во-первых, это ответ на углубление военной интеграции Беларуси с Россией. Речь уже давно не только о предоставлении территории: белорусские предприятия ВПК («Ольса», «Термопласт», КЗТШ) непосредственно производят боеприпасы для российской армии, а инфраструктура страны используется для поддержки ударных дронов, что повышает способность России наносить удары по северным областям Украины, плюс инфраструктура для размещения ракет «Орешник». Все это превращает Беларусь в элемент военной машины РФ — пусть и не напрямую воюющий, но критически важный для агрессора.

Во-вторых, это сигнал международным партнерам. Украина фактически подталкивает Запад к синхронизации давления на Минск. Особенно на фоне дискуссий в США о возможном частичном смягчении санкций в обмен на освобождение политзаключенных. Киев демонстрирует противоположный подход: участие режима Лукашенко в войне на стороне России перевешивает любые гуманитарные жесты.

В-третьих, важен символический и персонализированный характер санкций. Включение в списки Виктора и Дмитрия Лукашенко — это удар по ближайшему кругу, который контролирует финансовые потоки, логистику и ключевые активы режима. Фактически это попытка давить не только на государство, но и на семейную архитектуру власти.

В первую очередь задача Украины максимально усложнить для России производство оружия и логистику на территории Беларуси. В этом ключе любое санкционное давление может помочь.

— Какие следующие меры могут быть приняты против режима Лукашенко?

— Вероятнее всего, мы увидим дальнейшее расширение санкционной логики по нескольким направлениям.

Первое — углубление персональных санкций. Под ограничения могут попасть другие члены семьи Лукашенко, а также более широкий круг доверенных лиц, которые обеспечивают функционирование режима — от чиновников до бизнес-посредников.

Второе — синхронизация с европейской санкционной политикой. Речь может идти о подключении к новым пакетам ЕС, включая ограничения в сферах услуг, цифровых технологий, криптовалют и обходных финансовых схем. Особенно чувствительным может стать давление на так называемые «серые зоны» — логистику, страхование, консалтинг.

Третье — борьба с обходом санкций. Украина и партнеры все активнее работают по «теневому флоту», транспортным компаниям и цепочкам поставок, через которые Беларусь и Россия продолжают торговать в обход ограничений.

Отдельное направление — реакция на военные угрозы. Если будет зафиксировано дальнейшее развертывание инфраструктуры под российские ракеты или использование территории Беларуси для атак, это может привести к точечным санкциям против конкретных объектов, предприятий и даже военных структур.

— Есть риск того, что Беларусь будет полноценно втянута в войну, как говорит Зеленский?

— На данный момент этот риск остается, но он умеренный.

Россия продолжает давить на Минск, пытаясь втянуть Беларусь в прямое участие в войне. Мы не можем полностью отбрасывать такой вариант развития событий, однако у Лукашенко крайне ограниченное пространство для маневра. Прямое вступление белорусской армии в боевые действия несет для него серьезные внутренние риски — от падения лояльности силовиков до потенциальной дестабилизации внутри страны.

При этом Беларусь уже де-факто участвует в войне: ее территория используется как плацдарм, инфраструктура — для атак, а промышленность — для поддержки российской армии. Но переход к открытому участию — это качественно другой уровень эскалации.

Важно то, что на данный момент не наблюдается формирования ударных группировок у границы с Украиной. Это говорит скорее о сохранении давления и угрозы как инструмента, чем о подготовке к немедленному вторжению.

И, наконец, есть фактор самосохранения. Лукашенко и значительная часть белорусского общества точно не заинтересованы в превращении страны в полноценную зону боевых действий. Проще говоря, в Минске прекрасно понимают, что «Мозырь не должен стать Туапсе». Для режима прямое вступление в войну может обернуться катастрофой — при том, что даже текущая форма участия уже наносит Беларуси серьезный ущерб.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com