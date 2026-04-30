Зеленский ввел санкции против двух сыновей Лукашенко 30.04.2026, 5:16

Владимир Зеленский

На 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении двух сыновей диктатора Беларуси Александра Лукашенко сроком на десять лет.

Согласно указу, который опубликован на сайте Зеленского, ограничения вводятся против Виктора и Дмитрия Лукашенко.

Всего в санкционном списке Украины 16 граждан Беларуси, а также 11 юрлиц.

29 апреля Зеленский подписал новый пакет антироссийских санкций, куда также вошли ограничения против режима Лукашенко.

