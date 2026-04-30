Зеленский ввел санкции против двух сыновей Лукашенко
- 30.04.2026, 5:16
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении двух сыновей диктатора Беларуси Александра Лукашенко сроком на десять лет.
Согласно указу, который опубликован на сайте Зеленского, ограничения вводятся против Виктора и Дмитрия Лукашенко.
Всего в санкционном списке Украины 16 граждан Беларуси, а также 11 юрлиц.
29 апреля Зеленский подписал новый пакет антироссийских санкций, куда также вошли ограничения против режима Лукашенко.