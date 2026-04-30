закрыть
30 апреля 2026, четверг, 4:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский ввел санкции против двух сыновей Лукашенко

  • 30.04.2026, 5:16
Владимир Зеленский

На 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении двух сыновей диктатора Беларуси Александра Лукашенко сроком на десять лет.

Согласно указу, который опубликован на сайте Зеленского, ограничения вводятся против Виктора и Дмитрия Лукашенко.

Всего в санкционном списке Украины 16 граждан Беларуси, а также 11 юрлиц.

29 апреля Зеленский подписал новый пакет антироссийских санкций, куда также вошли ограничения против режима Лукашенко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

