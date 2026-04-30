Поле чудес в стране дураков

  • Владимир Пастухов
  • 30.04.2026, 17:09
Поле чудес в стране дураков
Владимир Пастухов

Сразу же на ум пришла идея практически готовой социальной рекламы.

В любых обстоятельствах хорошая шутка полезна. Новостная лента порадовала остроумным свежим Силуановым (министр финансов РФ — Прим. Charter97.org), по всей видимости, не лишенным самоиронии:

«У каждого человека есть какие-то сбережения, понятно, что у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты? Самый простой — это депозиты в банке».

Приятно, когда страна заботится о тебе. Сразу же на ум пришла идея практически готовой социальной рекламы под это полезное предложение правительства, а заодно и подходящий адрес для того банка, в котором сегодня открываются эти чудесные депозиты: «Поле чудес в стране дураков».

Владимир Пастухов, Telegram

