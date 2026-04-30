В Беларуси осудили бывшего лидера «Молодого фронта» 30.04.2026, 17:15

Евгений Скочко

Евгений Скочко получил три года колонии по политическим обвинениям.

Евгения Скочко обвинили по ст. 361‑4 УК РБ — «содействие экстремистской деятельности». Также ему инкриминировали «клевету» и «оскорбление Лукашенко», а также «дискредитацию Республики Беларусь», пишет «Христианская визия».

Евгений Скочко — юрист, предприниматель, многодетный отец. В начале 2000‑х он был одним из лидеров организации «Молодой Фронт» и активным участником БХД, однако с середины 2000‑х годов отошел от политики.

Позднее занимался строительством храмов и оказывал юридическую помощь людям.

Ранее о его уголовном преследовании публично не сообщалось. Сейчас Евгений Скочко содержится в СИЗО-3 в Гомеле.

