30 апреля 2026, четверг, 17:37
В Беларуси осудили бывшего лидера «Молодого фронта»

  • 30.04.2026, 17:15
В Беларуси осудили бывшего лидера «Молодого фронта»
Евгений Скочко
Фото: RFE/RL

Евгений Скочко получил три года колонии по политическим обвинениям.

Евгения Скочко обвинили по ст. 361‑4 УК РБ — «содействие экстремистской деятельности». Также ему инкриминировали «клевету» и «оскорбление Лукашенко», а также «дискредитацию Республики Беларусь», пишет «Христианская визия».

Евгений Скочко — юрист, предприниматель, многодетный отец. В начале 2000‑х он был одним из лидеров организации «Молодой Фронт» и активным участником БХД, однако с середины 2000‑х годов отошел от политики.

Позднее занимался строительством храмов и оказывал юридическую помощь людям.

Ранее о его уголовном преследовании публично не сообщалось. Сейчас Евгений Скочко содержится в СИЗО-3 в Гомеле.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко