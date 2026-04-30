Где Иран хранит обогащенный уран? 30.04.2026, 17:01

Подземные туннели Исфахана наиболее вероятное место.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что значительная часть обогащенного урана Ирана, возможно, остается на объекте в Исфахане, несмотря на утверждения США о разрушении ядерной программы страны, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, около 440 фунтов урана могли перевезти в туннели за несколько дней до начала военного конфликта с Израилем. Этот уран, обогащенный до 60%, находится всего в шаге от оружейного уровня. На основании спутниковых данных эксперты предполагают, что он до сих пор находится на месте, однако подтвердить это невозможно из-за отсутствия инспекций после ударов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что атаки на ядерные объекты Ирана «практически уничтожили» его программу. Однако текущие оценки МАГАТЭ ставят эти заявления под сомнение.

Ядерная тема остается ключевым препятствием для переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Иран настаивает на мирном характере своей программы и требует права продолжать обогащение урана, тогда как США требуют жестких ограничений и гарантий отказа от создания ядерного оружия.

На фоне обострения ситуации Тегеран предложил частично открыть Ормузский пролив в обмен на ослабление давления, однако Вашингтон намерен отклонить инициативу.

Пентагон настаивает на необходимости дальнейшего усиления военного присутствия.

