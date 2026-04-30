Президент Ирана позвонил Лукашенко

Президент Ирана позвонил Лукашенко9
- 30.04.2026, 16:38
Пезешкиан рассказал диктатору о переговорах с США.
Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Инициатором беседы выступила иранская сторона.
Пезешкиан рассказал о ситуации в регионе Персидского залива и изложил позицию Тегерана на переговорах с США.
Как сообщили в пресс-службе белорусского диктатора, стороны отметили, что «главным препятствием для достижения мирных договорённостей остаётся отсутствие доверия». Лукашенко заявил, что заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта, а президент Ирана, в свою очередь, поблагодарил его за последовательную и принципиальную позицию.