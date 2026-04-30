Альтернатива НАТО без США 3 30.04.2026, 16:13

Появится ли в Европе свой Совет безопасности?

На фоне растущей неопределенности вокруг будущего НАТО в Европе усиливаются призывы к созданию собственного Совета безопасности. Инициатива обсуждается как ответ на возможное сокращение роли США в альянсе и усиливающееся давление со стороны России, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для дискуссии стали заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО и критика европейских союзников. Одновременно внутренние проблемы Франции и Великобритании, а также рост популистских партий в ЕС вызывают сомнения в готовности Европы к самостоятельной обороне.

Эксперты считают, что существующие механизмы ЕС недостаточно эффективны из-за медленного принятия решений и права вето, которым могут пользоваться страны с пророссийской позицией. Новый Европейский совет безопасности мог бы работать вне структуры ЕС, принимать решения большинством голосов и включать страны разных регионов — от Балтики до Балкан.

Предполагается, что в его состав войдут не только члены ЕС и НАТО, но и такие страны, как Украина и Норвегия, обладающие важным военным опытом.

Эксперты отмечают, что война в Украине наглядно показала уязвимость западных армий перед реалиями современной войны, особенно в области применения беспилотных систем. На этом фоне идея создания нового органа рассматривается как шаг к усилению оборонного потенциала Европы и уменьшению ее зависимости от политической нестабильности в США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com