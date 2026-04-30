Альтернатива НАТО без США

Альтернатива НАТО без США3
- 30.04.2026, 16:13
Появится ли в Европе свой Совет безопасности?
На фоне растущей неопределенности вокруг будущего НАТО в Европе усиливаются призывы к созданию собственного Совета безопасности. Инициатива обсуждается как ответ на возможное сокращение роли США в альянсе и усиливающееся давление со стороны России, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Поводом для дискуссии стали заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО и критика европейских союзников. Одновременно внутренние проблемы Франции и Великобритании, а также рост популистских партий в ЕС вызывают сомнения в готовности Европы к самостоятельной обороне.
Эксперты считают, что существующие механизмы ЕС недостаточно эффективны из-за медленного принятия решений и права вето, которым могут пользоваться страны с пророссийской позицией. Новый Европейский совет безопасности мог бы работать вне структуры ЕС, принимать решения большинством голосов и включать страны разных регионов — от Балтики до Балкан.
Предполагается, что в его состав войдут не только члены ЕС и НАТО, но и такие страны, как Украина и Норвегия, обладающие важным военным опытом.
Эксперты отмечают, что война в Украине наглядно показала уязвимость западных армий перед реалиями современной войны, особенно в области применения беспилотных систем. На этом фоне идея создания нового органа рассматривается как шаг к усилению оборонного потенциала Европы и уменьшению ее зависимости от политической нестабильности в США.