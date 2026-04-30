Появились спутниковые кадры последствий ударов ВСУ по НПЗ в Туапсе
- 30.04.2026, 16:44
Уничтожены не только резервуары.
На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в российском Туапсе в результате украинских атак полностью разрушены некоторые резервуары с топливом и расположенная рядом инфраструктура.
Об этом в четверг, 30 апреля, опираясь на спутниковые снимки, пишет российская служба «Радио Свобода».
Отмечается, что на снимках — Туапсинский НПЗ после того, как пожар, вызванный украинскими атаками, был потушен.
«Полностью уничтожены четыре больших резервуара с топливом и примыкающая инфраструктура», — говорится в описании к снимкам.
Радио Свобода публикует спутниковые снимки Туапсинского НПЗ после того, как вызванный третьим украинским ударом в ночь на 28 апреля пожар был потушен: полностью уничтожены 4 больших резервуара с топливом и примыкающая инфраструктура, также повреждены два резервуара меньшего… pic.twitter.com/77tokjzell— Радио Свобода (@SvobodaRadio) April 30, 2026
Также повреждены два резервуара меньшего объема.
В ночь на 28 апреля Силы обороны Украины нанесли уже третий удар за месяц по Туапсинскому НПЗ, там вспыхнул новый масштабный пожар. Спутниковые снимки, опубликованные 28 апреля, показали многочисленные пожары и шлейф дыма на Туапсинской нефтебазе и нефтеперерабатывающем заводе.