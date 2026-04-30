30 апреля 2026, четверг, 17:36
Появились спутниковые кадры последствий ударов ВСУ по НПЗ в Туапсе

  • 30.04.2026, 16:44
  • 1,984
Уничтожены не только резервуары.

На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в российском Туапсе в результате украинских атак полностью разрушены некоторые резервуары с топливом и расположенная рядом инфраструктура.

Об этом в четверг, 30 апреля, опираясь на спутниковые снимки, пишет российская служба «Радио Свобода».

Отмечается, что на снимках — Туапсинский НПЗ после того, как пожар, вызванный украинскими атаками, был потушен.

«Полностью уничтожены четыре больших резервуара с топливом и примыкающая инфраструктура», — говорится в описании к снимкам.

Также повреждены два резервуара меньшего объема.

В ночь на 28 апреля Силы обороны Украины нанесли уже третий удар за месяц по Туапсинскому НПЗ, там вспыхнул новый масштабный пожар. Спутниковые снимки, опубликованные 28 апреля, показали многочисленные пожары и шлейф дыма на Туапсинской нефтебазе и нефтеперерабатывающем заводе.

