Путин — невероятный трус 2 Вадим Денисенко

30.04.2026, 15:46

И поэтому вынужден унижаться.

Это выглядит смешно, но Путин просит Трампа, чтобы тот повлиял на Украину, чтобы та не била по Москве в день Победобесия

1. Несмотря на то, что российские власти уже приняли решение не проводить полноценный парад, Путин вынужден унижаться и просить перемирия. Однако я бы не переоценивал всю эту историю для внутренней российской аудитории. Это приятная сатисфакция для нас, это расширение круга сомневающихся, но это еще далеко не слом системы. Хотя и шаг к этому.

2. Империи рушатся не по одной причине, а по совокупности факторов. И один из весомых факторов — ложь власти из-за бессилия. Об этом я подробно в свое время писал в книге «Как разрушить русский мир». Сейчас лишь скажу: для Союза таким фактором стал Чернобыль. Власть относительно легко справилась с переселением, строительством и прочими вещами, но случилось так, что миллионы людей одновременно увидели, что власть врет не с точки зрения силы, а с позиции бессилия. И это один из весомых факторов подрыва доверия к власти и веры во власть.

3. Сейчас мы переживаем конец первой серии «Король голый». Ее квинтэссенцией являются слова одного из военкоров: «Хватит врать, что мы воюем вполсилы. Мы воюем на полную и осталось испытать ядерку и мобилизовать миллион». Обращение Путина к Трампу — это красивый финал этой серии длиной в четыре года, два месяца и шесть дней.

4. Путин окончательно перешел к режиму самосохранения. Автократия же живет до тех пор, пока она расширяет свои рамки (надеюсь, более подробно напишу об этом в своей следующей книге). К сожалению, этот процесс «сужения в самосохранения» может быть более чем долгим.

5. Из позитива, все что я понимаю о Путине — он невероятный трус. А потому он всегда опаздывает на один-два шага.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

