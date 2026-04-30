Как два фильма сделали Тома Круза звездой нового уровня 1 30.04.2026, 16:18

1,904

Том Круз

Фото: Getty Images

Именно они сделали его главной звездой Голливуда.

Актер Том Круз признался, что в начале своей карьеры переживал момент сомнений и неуверенности в собственных силах, несмотря на стремительный успех после фильма «Лучший стрелок», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Актёр решил проверить себя, взяв сразу две сложные роли подряд — в фильмах «Человек дождя» и «Рождённый четвёртого июля». По его словам, в тот период он задавался вопросом, способен ли выйти на новый уровень актёрского мастерства и действительно ли обладает необходимым талантом.

Оба проекта стали для него серьёзным испытанием и одновременно доказательством его возможностей. «Человек дождя» стал самым кассовым фильмом 1988 года и получил четыре премии «Оскар», включая лучший фильм и лучшую режиссуру. «Рождённый четвёртого июля» также был высоко оценён критиками и принёс Крузу первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Этот период закрепил за актёром статус одного из главных артистов Голливуда и показал, что его карьера может выходить далеко за рамки образа звезды боевиков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com