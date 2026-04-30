Как два фильма сделали Тома Круза звездой нового уровня

Как два фильма сделали Тома Круза звездой нового уровня1
- 30.04.2026, 16:18
Именно они сделали его главной звездой Голливуда.
Актер Том Круз признался, что в начале своей карьеры переживал момент сомнений и неуверенности в собственных силах, несмотря на стремительный успех после фильма «Лучший стрелок», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Актёр решил проверить себя, взяв сразу две сложные роли подряд — в фильмах «Человек дождя» и «Рождённый четвёртого июля». По его словам, в тот период он задавался вопросом, способен ли выйти на новый уровень актёрского мастерства и действительно ли обладает необходимым талантом.
Оба проекта стали для него серьёзным испытанием и одновременно доказательством его возможностей. «Человек дождя» стал самым кассовым фильмом 1988 года и получил четыре премии «Оскар», включая лучший фильм и лучшую режиссуру. «Рождённый четвёртого июля» также был высоко оценён критиками и принёс Крузу первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Этот период закрепил за актёром статус одного из главных артистов Голливуда и показал, что его карьера может выходить далеко за рамки образа звезды боевиков.