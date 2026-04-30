30 апреля 2026, четверг, 16:10
«Что за диверсия»

  • 30.04.2026, 16:01
«Что за диверсия»

Из кранов в Рогачеве трое суток течет вода с запахом ацетона.

Рогачевцы сообщают, что некоторые жители города попали в больницу с отравлениями.

«Третьи сутки в городе Рогачеве из крана течет вода с резким запахом ацетона, вчера в больницу начали поступать люди с отравлением. На третьи сутки - никакого официального заявления или предупреждения. Изменений также нет», — пишет в Threads жительница города под ником anya_kravchuk2.

«Что за диверсия? Что происходит с водой? Что за запах? Почему нет воды в магазинах? С водой проточной все плохо, ни ребенка покормить, ни самим поесть и умыться. Запах резкий то-ли краски, то-ли химии какой-то» - пишет другой житель Рогачева под ником pevqwv.

Чуть позже стало известно, что после жалоб жителей города начались работы по устранению проблемы. О результатах пока не известно.

