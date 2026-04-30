«Что за диверсия»
- 30.04.2026, 16:01
Из кранов в Рогачеве трое суток течет вода с запахом ацетона.
Рогачевцы сообщают, что некоторые жители города попали в больницу с отравлениями.
«Третьи сутки в городе Рогачеве из крана течет вода с резким запахом ацетона, вчера в больницу начали поступать люди с отравлением. На третьи сутки - никакого официального заявления или предупреждения. Изменений также нет», — пишет в Threads жительница города под ником anya_kravchuk2.
«Что за диверсия? Что происходит с водой? Что за запах? Почему нет воды в магазинах? С водой проточной все плохо, ни ребенка покормить, ни самим поесть и умыться. Запах резкий то-ли краски, то-ли химии какой-то» - пишет другой житель Рогачева под ником pevqwv.
Чуть позже стало известно, что после жалоб жителей города начались работы по устранению проблемы. О результатах пока не известно.