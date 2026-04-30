Россиянин обманул белоруску и бесплатно жил в ее квартире
- 30.04.2026, 15:30
Узнала она об этом по оставленному мусору.
Жительница Могилева под ником d.korsakovaa, которая сдает свою квартиру посуточно, рассказала в Threads о неприятном опыте общения с туристами из России.
«Что с людьми происходит? – пишет она. - Сдаем квартиру, гости забронировали через @sutochno, двое взрослых и ребенок 7 лет. Подготовили квартиру, предупредили что подъехать не сможем, чтобы гости заселились сами. Приходит отмена бронирования день в день, все как мы любим, но это полбеды, всякое бывает. После работы мама заходит в квартиру и картина маслом: в ванной - мокрое полотенце, в мусорном баке - пакет, волосы на полу».
Хозяйка квартиры связалась с арендатором. Он в ответ на справедливые претензии только спросив, какой мусор они оставили.
Комментаторы уточнили, откуда прибыли гости, на что автор поста ответила, что они – россияне. За проживание туристы не заплатили.