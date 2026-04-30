Европарламент призвал создать трибунал против Путина 30.04.2026, 15:14

Депутаты ЕС настаивают на наказании виновных в агрессии против Украины.

Европейский парламент в четверг, 30 апреля, принял на пленарном заседании резолюцию «Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине», в которой призвал ЕС к скорейшему присоединению и финализации создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Евродепутаты призвали к быстрому введению в действие Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, к которому должны присоединиться все государства ЕС.

Резолюция была принята 446 голосами «за», 63 – «против» и 52 – «воздержались».

Европарламент заявляет, что захватническая война России против Украины является вопиющим нарушением международного права и что лидеры России и ее союзников должны быть привлечены к ответственности за их роль в преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечности и других международных преступлениях.

Евродепутаты выразили решительную поддержку созданию и быстрому введению в действие Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призывают все государства-члены ЕС присоединиться.

Парламент считает, что «привлечение к ответственности должно распространяться на всех, кто может руководить преступлением агрессии или способствовать ему, включая высшее политическое, военное и судебное руководство, такое как члены Государственной Думы России или Конституционного суда РФ».

Евродепутаты также «выразили полную поддержку расследованию Международного уголовного суда (МУС) относительно вероятных военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Украине, одновременно напоминая об обязательстве государств-членов ЕС в соответствии с Римским статутом арестовывать и передавать лиц, в отношении которых выданы ордера на арест МУС, на своей территории».

Резолюция одобрила 20-й пакет санкций ЕС против России и подчеркивает, что все санкции не должны быть отменены до тех пор, пока мирное соглашение не будет подписано и имплементировано.

30 апреля Европарламент также ратифицировал присоединение ЕС к Международной комиссии по рассмотрению исков для дальнейшей выплаты Украине и гражданам Украины репараций Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com