30 апреля 2026, четверг, 16:02
Клуб Алексея Колосова продолжит борьбу за Кубок Стэнли

  30.04.2026, 15:11
Алексей Колосов

«Филадельфия Флайерз» вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ.

«Филадельфия Флайерз», за которую выступает белорусский вратарь Алексей Колосов, обыграла «Питтсбург Пингвинз» и вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли, пишет Onlíner.

В пятом матче серии «Флайерз» одержали победу со счетом 1:0. Единственную шайбу уже в овертайме забросил Кэмерон Йорк. Итоговый счет серии — 4:1 в пользу «Филадельфии».

Колосов в матче участия не принимал. В отличие от него другой белорус, Илья Соловьев, выступающий за «Питтсбург», провел на площадке 7 минут 48 секунд. Как пишет «Белорусский хоккей», он заблокировал два броска и провел один силовой прием.

В четвертьфинале «Филадельфия» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

В этом сезоне Соловьев выступал за два клуба НХЛ: начинал в «Колорадо Эвеланш», а заканчивал — в «Питтсбурге». Всего на его счету 30 матчей, одна заброшенная шайба и семь результативных передач.

Что касается Колосова, он провел за «Филадельфию» всего четыре матча и чаще выступает за фарм-клуб «Лихай Вэлли Фантомс».

