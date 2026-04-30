Глава РПЦ лишился протектората Орбана

Глава РПЦ лишился протектората Орбана1
- 30.04.2026, 14:33
Теперь его ждут санкции?
Патриарху Русской православной церкви Кириллу долго удавалось избегать санкций ЕС благодаря поддержке бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но теперь это может измениться, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
После многолетних неудач с введением санкций против патриарха Кирилла в ЕС может открыться новое окно возможностей. Киев рассчитывает, что смена власти в Венгрии, ранее блокировавшей ограничения, позволит вернуться к этому вопросу.
Глава Русской православной церкви считается одним из ключевых публичных сторонников Кремля. Он не раз оправдывал войну против Украины, называя ее «священной», и открыто поддерживал политику Путина.
Ранее Брюссель предпринимал не менее 14 попыток включить Кирилла в санкционные списки, однако все они блокировались правительством Виктора Орбана, ссылавшегося на защиту религиозных свобод. Теперь, после его поражения на выборах, европейские дипломаты ожидают более жесткой линии в отношении Москвы.
Украинские власти уже заявили о намерении добиваться расширения санкций против российских элит, включая религиозных лидеров, поддерживающих войну.
Кирилл уже находится под санкциями ряда стран, включая Великобританию, Канаду и Украину, однако на уровне ЕС меры до сих пор не были согласованы.
Эксперты отмечают, что возможное включение патриарха в санкционные списки станет важным политическим сигналом и усилит давление на Москву.