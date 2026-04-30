закрыть
30 апреля 2026, четверг, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский госмессенджер Max уличили в шпионаже

  • 30.04.2026, 14:57
  • 2,280
Российский госмессенджер Max уличили в шпионаже

Cloudfare cделал пометку.

Хостинг-провайдер Cloudfare пометил домен «национального мессенджера» Max как шпионское ПО. Внимание на это обратило издание «Вёрстка».

Когда именно Cloudfare добавил эту отметку мессенджеру, неизвестно. На сайте провайдера при этом до сих пор есть TLS-сертификат, который свидетельствует о подлинности проекта.

Мессенджер по-прежнему доступен в Google Play и App Store.

Ранее Apple удалил из своего магазина приложение Telega — клиент для мессенджера Telegram. Это произошло после того, как Cloudfare также признал его домены шпионским ПО. Удостоверяющий центр GlobalSign затем отозвал TLS-сертификат проекта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

