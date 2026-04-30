«Белорусы вырвались из замкнутого круга» 2 30.04.2026, 15:08

Мы вступили в процесс исторического разрушения оков.

В Вильнюсе, в визит-центре Сейма Литвы, 22 апреля прошла презентация новой книги американского известного историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

Во встрече приняли участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, а ведущим выступил ксендз Вячеслав Борок.

Блогер Дмитрий Козлов («Серый кот») опубликовал видеозапись презентации на своем YouTube-канале.

Ксендз Вячеслав Борок процитировал отрывок из книги, где Наталья Радина рассказывает о своих предках. В их судьбах многие белорусы узнают истории своих семей — репрессии, ссылки, жизнь под оккупацией. Однако в книге есть слова о надежде, что «новым поколениям удастся вырваться из этого замкнутого круга». Ведущий спросил, удалось ли это сделать Наталье Радиной:

— Думаю, что белорусы, которые сегодня борются за свою страну, вырвались из этого замкнутого круга. Надеюсь, что удалось и мне. Ведь когда я пришла в журналистику в 18 лет, я сразу поняла, что не буду работать в государственных СМИ. Это был 1997 год, и уже тогда было ясно, куда катится страна, что Лукашенко строит диктатуру, а в государственных СМИ нет свободы.

Изначально я собиралась работать на телевидении, но мне пришлось пойти в газеты, потому что телевидение тогда уже было захвачено Лукашенко, а на нем была введена строгая цензура.

Что касается свободы белорусов, нашей страны, мне кажется, что сейчас мы все находимся в процессе разрушения этих оков. Сотни лет Беларусь находится под российской оккупацией, а сейчас, когда Россия ведет эту позорную и ужасную войну против Украины, у нас всех есть шанс наконец избавиться от этой империи, что она наконец рухнет, и мы будем свободны.

Отметим, новую книгу известного историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» представят на Берлинской книжной ярмарке Berlin Bebelplatz.

Во встрече, которая пройдет 2 мая в 11:00 в Галерее Kunstschule Berlin (зал 5) по адресу Immanuelkirchstr. 4, примут участие автор книги Юрий Фельштинский и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Для участия в ярмарке нужно зарегистрироваться по ссылке. Регистрация бесплатная, но вы можете оставить добровольное пожертвование организаторам ярмарки на любую сумму.

Встреча состоится: 2 мая в 11:00 в Галерее Kunstschule Berlin (зал 5). Адрес: Берлин, Immanuelkirchstr. 4, 10405.

