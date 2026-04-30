30 апреля 2026, четверг, 16:01
Минская ТЭЦ-3 устроила «ураган среди ночи»

  • 30.04.2026, 14:49
  • 2,628
Днем времени не нашлось.

Минчане жалуются на шум от ТЭЦ-3, которая находится в Заводском районе столицы.

«ТЭЦ-3, что за прикол — среди ночи трубы продувать? Время — после 22 часов, а они устроили ураган, как подумал младший сын. Уже третий заход делают. Днем не нашли времени», — написала в Threads минчанка под ником svetlanalbl.

Информацию, как заметил сайт Charter97.org, подтвердили в комментариях другие пользователи соцсети.

«Да я слышу, напротив живу», — написал один из них.

ТЭЦ-3 расположена на улице Омельянюка, 14 в восточной части Минска и была построена для обеспечения электроэнергией Минского тракторного завода.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко