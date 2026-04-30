Минская ТЭЦ-3 устроила «ураган среди ночи»
- 30.04.2026, 14:49
Минчане жалуются на шум от ТЭЦ-3, которая находится в Заводском районе столицы.
«ТЭЦ-3, что за прикол — среди ночи трубы продувать? Время — после 22 часов, а они устроили ураган, как подумал младший сын. Уже третий заход делают. Днем не нашли времени», — написала в Threads минчанка под ником svetlanalbl.
Информацию, как заметил сайт Charter97.org, подтвердили в комментариях другие пользователи соцсети.
«Да я слышу, напротив живу», — написал один из них.
ТЭЦ-3 расположена на улице Омельянюка, 14 в восточной части Минска и была построена для обеспечения электроэнергией Минского тракторного завода.
