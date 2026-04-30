Стала известна дата выпускных вечеров

Стала известна дата выпускных вечеров1
- 30.04.2026, 14:28
Выпускников в очередной раз загонят в школы.
В этом году выпускные вечера в школах пройдут 12 июня — такую дату утвердило Министерство образования.
Ведомство уже подготовило методические рекомендации, в которых прописаны основные подходы к организации праздника — от сценария до различных организационных моментов.
Как отметил представитель Минобразования Виктор Довнар, традиционно выпускные будут проходить в школах. Отметим, в Беларуси уже несколько лет запрещено проводить выпускные вечера за пределами школы. В некоторых случаях их проводят в театрах, кинотеатрах и домах культуры.
В 2024 году школы оканчивают 58 884 одиннадцатиклассника.