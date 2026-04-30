После нового взрыва в Перми произошел выброс опасных веществ
- 30.04.2026, 9:59
В небе образовался «белый гриб».
В Перми вторые сутки подряд раздаются взрывы. После нового удара дронов в городе объявили аварию с выбросом опасного вещества, а в небе над городом поднялся белый «гриб» дыма.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
30 апреля в Перми произошел очередной взрыв. Из громкоговорителей по городу разошлось предупреждение об аварии.
«Произошла авария с выбросом опасного вещества», - слышно на видео.
Одновременно в Пермском крае объявлена воздушная тревога.
На видео, которое распространяют местные жители, видно характерный белый «гриб» дыма над городом.
Вчера, 29 апреля, дроны ударили по нефтеперекачивающей станции в Пермском крае. Сегодня, по данным соцсетей, произошел повторный удар по тому же объекту или вблизи него. Местные каналы публикуют новые видео взрыва.
На месте пожар продолжался по меньшей мере сутки.