После нового взрыва в Перми произошел выброс опасных веществ 30.04.2026, 9:59

В небе образовался «белый гриб».

В Перми вторые сутки подряд раздаются взрывы. После нового удара дронов в городе объявили аварию с выбросом опасного вещества, а в небе над городом поднялся белый «гриб» дыма.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

30 апреля в Перми произошел очередной взрыв. Из громкоговорителей по городу разошлось предупреждение об аварии.

«Произошла авария с выбросом опасного вещества», - слышно на видео.

Одновременно в Пермском крае объявлена воздушная тревога.

На видео, которое распространяют местные жители, видно характерный белый «гриб» дыма над городом.

Вчера, 29 апреля, дроны ударили по нефтеперекачивающей станции в Пермском крае. Сегодня, по данным соцсетей, произошел повторный удар по тому же объекту или вблизи него. Местные каналы публикуют новые видео взрыва.

На месте пожар продолжался по меньшей мере сутки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com