«Хотел получить письмо из-за границы — потерял 30 тысяч рублей» 1 30.04.2026, 10:58

Как минчанин стал жертвой мошенников.

В Минске 34-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, потеряв крупную сумму денег после попытки получить якобы поступившее из-за границы письмо, сообщили в ГУВД.

В милицию обратился житель столицы с заявлением о мошенничестве. По его словам, сначала ему позвонил неизвестный в мессенджере, представившийся сотрудником международной службы почтовых отправлений. Звонивший сообщил о письме из-за границы на имя мужчины и попросил назвать код из СМС для его получения. Потерпевший выполнил требование.

Спустя несколько часов с минчанином связался другой человек, представившийся сотрудником БелГИЭ. Он заявил, что личные данные мужчины якобы попали в руки мошенников, которые уже оформили на его имя кредиты и используют деньги в преступных целях.

Чтобы избежать уголовной ответственности и «обезопасить» средства, злоумышленник убедил мужчину перевести все сбережения на так называемый безопасный счет. Доверившись, заявитель обналичил свои средства, а также по указанию аферистов оформил кредит. В общей сложности он перевел злоумышленникам около 30 тысяч рублей под предлогом временного декларирования средств с последующим возвратом.

Лишь спустя время, не дождавшись возврата денег, мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

