Тела двух женщин и мужчины нашли в гомельской квартире 1 30.04.2026, 11:30

иллюстративное фото

Погибшие вели асоциальный образ жизни.

В одной из квартир многоэтажного дома в Гомеле нашли тела трех человек – двух женщин и мужчины, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Сообщение о погибших поступило в дежурную часть Советского ОВД Гомеля. На место выехала следственно-оперативная группа. В квартире работали эксперт-криминалист и судебно-медицинский эксперт.

Они зафиксировали следовую картину и изъяли все необходимое.

По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.

