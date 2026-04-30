Тела двух женщин и мужчины нашли в гомельской квартире

Тела двух женщин и мужчины нашли в гомельской квартире1
- 30.04.2026, 11:30
Погибшие вели асоциальный образ жизни.
В одной из квартир многоэтажного дома в Гомеле нашли тела трех человек – двух женщин и мужчины, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Сообщение о погибших поступило в дежурную часть Советского ОВД Гомеля. На место выехала следственно-оперативная группа. В квартире работали эксперт-криминалист и судебно-медицинский эксперт.
Они зафиксировали следовую картину и изъяли все необходимое.
По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.