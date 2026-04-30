закрыть
30 апреля 2026, четверг, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тела двух женщин и мужчины нашли в гомельской квартире

  • 30.04.2026, 11:30
иллюстративное фото

Погибшие вели асоциальный образ жизни.

В одной из квартир многоэтажного дома в Гомеле нашли тела трех человек – двух женщин и мужчины, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Сообщение о погибших поступило в дежурную часть Советского ОВД Гомеля. На место выехала следственно-оперативная группа. В квартире работали эксперт-криминалист и судебно-медицинский эксперт.

Они зафиксировали следовую картину и изъяли все необходимое.

По предварительной информации, погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

