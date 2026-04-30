Бомба для генерала-«мясника»: новые детали о мощном взрыве в военном гарнизоне РФ 4 30.04.2026, 9:11

2,948

В результате покушения ликвидирован высокопоставленный офицер РФ.

В одном из военных гарнизонов Хабаровского края произошел взрыв, который, по данным ряда российских источников, мог быть попыткой покушения на генерал-майора Азатбека Омурбекова.

Речь идет о селе Князе-Волконское-1, где 28 апреля сработало взрывное устройство, заложенное в почтовый ящик на территории части, пишет ВЧК-ОГПУ.

В результате инцидента ликвидирован офицер РФ— подполковник, командовавший батальоном учебной связи, еще несколько человек получили ранения. О состоянии самого Омурбекова точной информации нет: по неофициальным сообщениям, он мог выжить, однако подтверждений этому не поступало.

Российские официальные структуры ситуацию не комментировали. Журналисты также не смогли связаться ни с самим генералом, ни с его семьей после появления информации о взрыве.

Известно, что весной 2022 года Омурбеков возглавлял 64-ю мотострелковую бригаду, которая действовала в Киевской области во время боевых действий.

Ранее стало известно, что в Москве было совершено покушение на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Высокопоставленного военного госпитализировали с многочисленными огнестрельными ранениями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com