30 апреля 2026, четверг, 9:56
Бомба для генерала-«мясника»: новые детали о мощном взрыве в военном гарнизоне РФ

  • 30.04.2026, 9:11
В результате покушения ликвидирован высокопоставленный офицер РФ.

В одном из военных гарнизонов Хабаровского края произошел взрыв, который, по данным ряда российских источников, мог быть попыткой покушения на генерал-майора Азатбека Омурбекова.

Речь идет о селе Князе-Волконское-1, где 28 апреля сработало взрывное устройство, заложенное в почтовый ящик на территории части, пишет ВЧК-ОГПУ.

В результате инцидента ликвидирован офицер РФ— подполковник, командовавший батальоном учебной связи, еще несколько человек получили ранения. О состоянии самого Омурбекова точной информации нет: по неофициальным сообщениям, он мог выжить, однако подтверждений этому не поступало.

Российские официальные структуры ситуацию не комментировали. Журналисты также не смогли связаться ни с самим генералом, ни с его семьей после появления информации о взрыве.

Известно, что весной 2022 года Омурбеков возглавлял 64-ю мотострелковую бригаду, которая действовала в Киевской области во время боевых действий.

Ранее стало известно, что в Москве было совершено покушение на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Высокопоставленного военного госпитализировали с многочисленными огнестрельными ранениями.

