Откроют ли краник саудиты? Сергей Алексашенко

30.04.2026, 10:18

1,310

О демарше ОАЭ.

Выход ОАЭ из ОПЕК продиктован, конечно, желанием Эмиратов воспользоваться моментом (перекрытие Ормузского пролива и сокращение добычи нефти в регионе) для того, чтобы постараться использовать созданные резервы и нарастить добычу с нынешних 3,8-4 до 5 млн. барр./сутки (внутри ОПЕК только у Эмиратов и С.Аравии есть возможности быстро и значимо нарастить добычу).

Для этого, конечно, Эмиратам нужно существенно нарастить пропускные мощности нефтепровода, идущего в обход Ормуза в порт Фужейра, но технически эта задача решаема. По всей видимости, Эмираты ставят на то, что проход через Ормуз будет нестабильным или/и платным, что делает проект расширения нефтепровода более привлекательным.

Но не нефтью единой. Отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией, которая является лидером ОПЕК и предопределяет сегодня позицию картеля, в последние пять лет резко ухудшились, и, очевидно, у Эмиратов возникло желание стать максимально независимыми от своего могущественного соседа.

Про отношения двух стран, кому это интересно, рекомендую прочитать вот этот доклад Европейского совета по внешней политике.

Вряд ли саудиты оставят этот демарш без ответа, хотя в чём он может состоять, сказать трудно. Без Эмиратов будущее ОПЕК (и, следовательно, роль С.Аравии в мире) выглядит бледно; развязывать ценовую войну для саудитов бессмысленно – их бюджет зависит от нефти гораздо сильнее, чем у Эмиратов.

Но тем интереснее будет наблюдать за тем, решатся или нет саудиты открыть «свой краник» и обрушить мировые цены на нефть.

Сергей Алексашенко, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com