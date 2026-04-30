Где пожарить шашлыки в Минске и рядом? 2 30.04.2026, 10:40

Бесплатные локации и VIP-беседки на майские праздники.

Погода уже успела показать белорусам все весенние капризы: дождь – был, ураганный ветер – наблюдали, снег – конечно, выпал. В таких условиях об отдыхе на природе думаешь в последнюю очередь, пишет «Точка».

Но впереди май, а он неразрывно связан со словом, мгновенно повышающим аппетит, – «шашлыки». К ним готовятся, о них мечтают, им посвящают мемы в соцсетях.

Так что держим кулачки за хороший прогноз погоды и делимся списком локаций, где можно отдаться майскому наслаждению: пропахнуть дымом и поставить на одежде первые в сезоне пятна от сочного мяса – потому что, когда вкусно, не до чистоты.

В подборке есть как бесплатные точки, так и варианты с комфортными беседками за деньги.

«Секретное» место на Минском море

Начинаем подборку с «секретной» локации, о которой, по нашим наблюдениям, знают еще немногие. По крайней мере, забронировать ее пока не составляло труда, хотя открылось место еще в 2023 году.

Речь о туристической стоянке «Сосновый бор». Она расположена на берегу Заславского водохранилища в 6 км от МКАД.

Здесь всего три беседки, в самой большой из которых с комфортом разместится до 10 человек. Арендовать можно минимум на три часа, что обойдется в Br80. Оплата принимается только онлайн через ЕРИП.

Бонусом идет шикарный вид на Минское море и оборудованное кострище – можно спокойно досидеть до темноты и поймать лучший закат в сезоне.

Если «Сосновый бор» все же будет занят, то на Минском море еще много зон для отдыха. Бесплатные мангалы и беседки есть на всех пляжах, кроме восьмого. Главное – быть готовым к наплыву людей, как только солнце пригреет по-настоящему.

«Силичи» и «Раубичи»: горнолыжный вайб без снега

В «Силичах» (около 30 км от Минска) одни беседки прячутся в тихом лесу, другие находятся у озера. Главный плюс здесь – сервис. Все точки электрифицированы, а в стоимость аренды уже включены мангал и дрова.

Варианты есть разные: открытые беседки на 6–20 человек стоят от Br30 (можно бронировать на весь день или на полдня).

Для больших компаний (до 50 гостей) предусмотрены закрытые домики со стеклопакетами – там хоть свадьбу играй. Аренда такого комфорта начинается от Br60.

В «Раубичах» (15 км от Минска) обустроено восемь беседок, некоторые из них – с розетками и освещением. Простой навес со скамейками обойдется в Br20 в час. Самый дорогой вариант под названием «Раубичский закуток» стоит Br190 за весь день.

Можно арендовать шампуры и решетку, а вот живописные виды – бесплатны.

Цнянка, Лошицкий парк и Курасовщина: шашлыки в черте города

Для тех, кто не хочет покидать Минск, фаворитом остается Цнянское водохранилище. Оборудованные места для пикников есть на всех пляжах, кроме четвертого. Огромный плюс – близость остановок транспорта. Но есть и обратная сторона: «козырные» бесплатные мангалы в хорошую погоду занимают с самого утра.

Минчан с маринованным мясом ждет и Лошицкий парк. Стационарных мангалов здесь нет, так что приходить нужно со своим. Зато это возможность устроить пикник с видом на реку в одном из самых красивых парков города.

Еще один вариант в городе, на этот раз платный, – горнолыжный комплекс «Солнечная долина» в Курасовщине. Аренда деревянных беседок на 12–15 человек обойдется от Br100 в будни, до Br150 в выходные.

Есть варианты попроще и, соответственно, чуть дешевле ( Br80 и Br130). Опахало, розжиг и шампуры можно купить на месте.

Нюанс один: бронь подтверждают только по предоплате 50%.

Дрозды: лесной воздух у кольцевой

До водохранилища Дрозды добраться тоже несложно – оно находится сразу за кольцевой в районе поселка Ждановичи. Несмотря на близость города, дышится здесь как в настоящем лесу.

Самая высокая концентрация бесплатных мангалов и беседок – на втором пляже: их там 19 штук.

Парк Colt: шашлыки с активным отдыхом

Если просто сидеть у мангала скучно, можно отправиться в Ратомку (всего 5 км от МКАД). В парке активного отдыха Colt беседки арендуют как под шашлычный формат, так и в дополнение к пейнтболу, лазертагу или веревочному городку.

Простые навесы до 20 человек обойдутся в Br15 за час. Более уютная беседка на компанию до 30 гостей стоит Br40. Есть и VIP-вариант за Br50.

Во всех локациях имеется электричество, освещение и мангалы, а вот угли и решетки нужно везти с собой.

Птичь: мясо, сапы и вейкборд

Волчковичское водохранилище, больше известное как Птичь, находится в 8 км от МКАД. На одном берегу – бесплатная зона отдыха со стационарными мангалами.

На противоположной стороне, у поселка Волчковичи, сервис уже платный: аренда площадки на компанию до 6 человек стоит Br100 в будни и Br150 – в выходные.

Имейте в виду, что за доступ к этой территории придется доплатить еще по Br10 с человека. Когда насытитесь шашлыками, можно арендовать сапборд или развлечься в вейкпарке.

Где точно нельзя жарить шашлык

Локаций для пикника в Минске и окрестностях куда больше – мы собрали лишь часть. Зоны с мангалами есть почти в каждом районе, но ставить свой где попало нельзя: в парках, скверах и лесах готовить можно только в специально оборудованных местах.

Закон не запрещает жарить шашлык даже на придомовой территории многоэтажек, но товарищества собственников или местные власти могут установить свои ограничения – их лучше уточнить заранее.

А вот где огонь под запретом без вариантов: балконы и лоджии, детские и спортивные площадки, парковки и стройплощадки, а также территории рядом с домами, деревьями и кустарниками. Иначе грозит штраф до 12 базовых ( Br540). Если устроить барбекю прямо на балконе, придется заплатить Br225 (5 базовых величин).

Так что лучше не экспериментировать – в городе и без того хватает легальных мест, чтобы получить свою дозу шашлычного аромата.

