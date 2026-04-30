Зеленский прокомментировал идею Путина о «перемирии» на 9 мая

Зеленский прокомментировал идею Путина о «перемирии» на 9 мая5
- 30.04.2026, 11:27
Глава Кремля хочет провести парад?
Президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в США связаться с командой президента Дональда Трампа и выяснить детали российского предложения о прекращении огня на 9 мая. Об этом он написал в соцсетях в четверг, 30 апреля.
«Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение — прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир», — отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина стремится к миру и готова работать ради этого «в любом достойном» формате.
29 апреля российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и заявил о «готовности» Москвы к краткосрочному прекращению огня на время российского «Дня Победы» 9 мая.