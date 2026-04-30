Зеленский прокомментировал идею Путина о «перемирии» на 9 мая 30.04.2026, 11:27

4,980

Владимир Зеленский

Глава Кремля хочет провести парад?

Президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в США связаться с командой президента Дональда Трампа и выяснить детали российского предложения о прекращении огня на 9 мая. Об этом он написал в соцсетях в четверг, 30 апреля.

«Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение — прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина стремится к миру и готова работать ради этого «в любом достойном» формате.

29 апреля российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и заявил о «готовности» Москвы к краткосрочному прекращению огня на время российского «Дня Победы» 9 мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com