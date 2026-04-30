30 апреля 2026, четверг, 11:26
  • 30.04.2026, 11:10
Украина делает ставку на ИИ на поле боя

Киев обещает настоящую технологическую революцию.

Украина ускоряет внедрение искусственного интеллекта в военной сфере, рассматривая его как критически важный инструмент в противостоянии с более сильным противником. Об этом заявил глава недавно созданного «Центра оборонного ИИ» Даниил Цвок, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, технологии уже помогают удерживать позиции и снижать риски для военных. Главная задача — ускорить принятие решений и повысить эффективность операций.

Киев и Москва ведут активную гонку по внедрению автономных систем — от дронов до наземных и морских платформ. Особое внимание уделяется устойчивости техники к радиоэлектронной борьбе. Новые разработки способны действовать даже при глушении сигналов.

Украинская оборонная индустрия стремительно растет и уже включает более 2000 компаний. Среди ключевых направлений — создание «роев» дронов, автоматизация боевых процессов и развитие беспилотной логистики.

По оценкам Цвока, в ближайшие 3–5 лет возможно формирование «сетевого поля боя», где системы будут действовать синхронно на основе единой цифровой картины.

При этом Киев подчеркивает, что не стремится к полностью автономному оружию, а делает ставку на повышение координации и эффективности.

Украина также активно сотрудничает с западными партнерами, привлекая финансирование и делясь боевым опытом, что делает развитие военного ИИ не только национальным, но и глобальным вопросом безопасности.

