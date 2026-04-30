Катастрофа для Кремля 1 Игорь Семиволос

30.04.2026, 11:05

1,072

Что означает выход ОАЭ из картеля ОПЕК.

Откровенно говоря, я не очень люблю писать на чисто экономические темы, поскольку не всегда чувствую себя в них достаточно уверенно. Однако выход ОАЭ из ОПЕК имеет гораздо более широкий геополитический контекст, который выходит за пределы нефтяных котировок, поэтому это событие стоит оценить комплексно.

Итак, ОАЭ официально объявили, что с 1 мая они выходят из ОПЕК. Это решение, скорее всего, является необратимым, ведь оно соответствует институциональной логике долгосрочной стратегической и экономической Концепции 2030 и целям компании ADNOC достичь добычи в 5 млн баррелей в сутки до 2027 года. Этот курс не зависит от одного человека, а является практически консенсусным в рамках федерации семи эмиратов.

Это решение также связывают с хроническим напряжением в отношениях с Саудовской Аравией. Годами ОАЭ считали свои квоты несправедливыми — они значительно нарастили производственную мощность (до 4,85 млн баррелей в сутки), но ОПЕК позволяла им качать значительно меньше.

Представьте, что у вас есть завод на полную мощность, но вам позволяют использовать только 70% — и платить за это ограничение репутационными уступками.

Есть еще один парадокс, который усиливает логику выхода: Иран — член той же ОПЕК — своими атаками фактически разрушил добычу ОАЭ на 44%. Организация, внутри которой один член бомбит другого, уже не является картелем — это фикция солидарности.

Какие последствия это будет иметь для ОПЕК и ОПЕК+?

Саудовская Аравия пока молчит, но для Эр-Рияда это ощутимый удар. ОАЭ были не просто союзником, а единственным после Королевства Саудовская Аравия (КСА) членом картеля с реальным резервным потенциалом. Ранее эти две страны вместе держали «нефтяной щит» в 4 млн баррелей в сутки, который позволял стабилизировать рынок. Теперь этот инструмент раскололся: Саудовская Аравия осталась один на один с бременем ценовой стабильности, а мировой рынок потерял свой ключевой предохранитель.

Для Эр-Рияда это еще и личный удар. ОАЭ не консультировались с КСА перед выходом, что само по себе является дипломатическим оскорблением. На фоне конфликтов вокруг Йемена и Сомалиленда отношения между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом ОАЭ Мухаммедом бин Зайдом сейчас самые холодные за годы.

Несмотря на обиду, Саудовская Аравия лишена возможности для маневра: любое агрессивное возмездие только ускорит окончательный распад картеля. Абу-Даби выбрал идеальный момент — на фоне войны в Заливе и закрытия Ормузского пролива, что и так временно обвалило их добычу на 44%, этот выход выглядит менее драматично.

Однако как только пролив откроется, ОАЭ начнут наращивать добычу уже без всяких ограничений. Это создает опасный прецедент: на выход уже заглядываются Казахстан, Нигерия и Венесуэла. Особенно Казахстан, который и так хронически игнорирует квоты. Для Кремля же этот парад суверенитетов является катастрофическим — с распадом ОПЕК+ Москва теряет свой последний рычаг влияния на мировой нефтяной рынок.

Есть еще одно недооцененное измерение — китайское. Китай является крупнейшим покупателем нефти в регионе. Свободная от квот добыча ОАЭ означает прямую конкуренцию с российской нефтью именно на китайском рынке, где Москва и так продает сырье со скидкой. Больше эмиратской нефти в Азии означает меньше пространства для российского нефтяного демпинга.

Повлияет ли это как-то на Украину?

Потенциально да — после завершения войны в Заливе и открытия Ормузского пролива. Выход ОАЭ из ОПЕК не меняет ничего непосредственно на фронте. Но как часть более широкой картины он может снизить нефтяные цены и уменьшить российские ресурсы в среднесрочной перспективе. Главная ценность этого события для Украины — не в самом факте выхода ОАЭ, а в том, что он запускает цепную реакцию, остановить которую КСА уже не в состоянии.

Игорь Семиволос, «Фейсбук»

