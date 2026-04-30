В США объяснили, зачем Путин звонил Трампу

В США объяснили, зачем Путин звонил Трампу3
- 30.04.2026, 10:43
Стало известно, о чем просил глава Кремля.
Лидер России Владимир Путин использовал свой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 29 апреля, чтобы подтвердить, что не намерен отказываться от первоначальных военных целей в Украине и представить победу РФ как неизбежную. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны.
Так, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что разговор Трампа и Путина длился 1,5 часа и за это время Путин рассказал Трампу о текущем состоянии войны на Украине, нафантазировав, что Россия обладает стратегической инициативой и «оттесняет» украинские позиции, и что Россия достигнет своих военных целей «в любом случае».
Как объясняют аналитики, Путин ложно пытается представить оборону Украины как рушащуюся, а победу России в Украине как неизбежную. Российский диктатор заявил, что Россия хорошо себя показывает на поле боя, чтобы оправдать свое требование капитуляции Украины.
Однако заявление Путина не соответствует действительности, объясняют в ISW. ВСУ продолжают препятствовать значительным успехам России на нескольких участках линии фронта, включая приоритетную для России Донецкую область, и наносят все больший ущерб и приводят к большим потерям для российских войск. Украина также проводит значительные контрнаступления на юге, разрушая планы РФ по весенне-летнему наступлению. При этом россияне все больше ощущают последствия войны, поскольку российская экономика продолжает сталкиваться со значительными проблемами, число жертв продолжает расти, а набор новобранцев становится все сложнее.
«Кремль, по всей видимости, пытается смягчить некоторые из этих издержек, пытаясь убедить Трампа и Запад подтолкнуть Украину к капитуляции, и в рамках этих усилий замалчивает собственные военные и экономические неудачи», - отмечают аналитики.
Зачем Путин предложил перемирие на 9 мая
Путин также предложил Трампу краткосрочное прекращение огня на 9 мая, день Победы в России. Как отмечают в ISW, такие односторонние прекращения огня выгодны России, поскольку Кремль использует их для обвинения Украины в нарушении режима прекращения огня и для накопления беспилотников и ракет большой дальности последующих масшштабных атак.
Аналитики напоминают, что РФ уже использовала такую стратегию, когда накопила запасы оружия для двух крупных серий ударов в течение 48 часов после прекращения «пасхального перемирия».
Разговор Путина и Трампа
Трамп после разговора заявил, что российский диктатор Путин якобы был готов заключить мирное соглашение некоторое время назад, но ему «помешали некоторые люди».
Трамп также заявил, что Путин сказал ему о том, что РФ могла бы участвовать в обогащении урана, если это поможет США добиться результата в Иране. По его словам, он ответил, что предпочел бы, чтобы Путин участвовал в прекращении войны с Украиной.