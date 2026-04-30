30 апреля 2026, четверг, 11:25
Белорусов ждет сокращенный рабочий день

  • 30.04.2026, 10:22
Завтра же в стране — выходной.

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, сколько белорусам полагается работать в сокращенный рабочий день 30 апреля.

Так, перед большими выходными, которые будут длится с 1 по 3 мая включительно, белорусов ожидает сокращенный рабочий день — в четверг, 30 апреля.

Напомним, сокращенным рабочим днем является день непосредственно предшествующий праздничному. В апреле для работников с пятидневной и с шестидневной рабочей неделей такой день — четверг, 30 апреля.

В предпраздничный день рабочее время сокращается на целый час. Или на 30 минут, если человек работает, например, на 0,5 ставки.

