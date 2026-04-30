Белорусов ждет сокращенный рабочий день 30.04.2026, 10:22

Завтра же в стране — выходной.

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, сколько белорусам полагается работать в сокращенный рабочий день 30 апреля.

Так, перед большими выходными, которые будут длится с 1 по 3 мая включительно, белорусов ожидает сокращенный рабочий день — в четверг, 30 апреля.

Напомним, сокращенным рабочим днем является день непосредственно предшествующий праздничному. В апреле для работников с пятидневной и с шестидневной рабочей неделей такой день — четверг, 30 апреля.

В предпраздничный день рабочее время сокращается на целый час. Или на 30 минут, если человек работает, например, на 0,5 ставки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com