Путин лишится африканского золота и никеля 1 30.04.2026, 10:25

1,810

Военная стратегии Кремля терпит крах в Мали.

Серия неудач малийских властей, поддерживаемых Москвой, поставила под угрозу влияние России в Африке и ее доступ к стратегическим ресурсам региона, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Страну атаковали боевики, связанные с «Аль-Каидой» и туарегскими сепаратистами. В результате погиб министр обороны Мали Садио Камара, а российские силы были вынуждены покинуть город Кидаль — ключевой опорный пункт на севере страны.

Несмотря на то что лидер хунты Ассими Гоита остался у власти, его позиции значительно ослабли. Аналитики предупреждают, что вооруженные группировки могут попытаться взять под контроль новые территории, что ставит под сомнение устойчивость режима и роль России как гаранта безопасности.

Эксперты отмечают, что Мали является важным элементом российской стратегии в Западной Африке — наряду с Буркина-Фасо, Нигером и Центральноафриканской Республикой. Москва рассчитывала укрепить там свое влияние и получить доступ к природным ресурсам, включая золото и литий, в обмен на военную поддержку.

На фоне продолжающейся войны в Украине и давления на международной арене любые неудачи в Африке могут серьезно ударить по геополитическим позициям России.

Пока неясно, сможет ли малийская хунта удержать власть. Однако эксперты сходятся во мнении, что текущий кризис уже стал серьезным испытанием для российской стратегии на континенте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com