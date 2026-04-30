ВМС Украины поразили катера РФ возле Крымского моста 30.04.2026, 9:47

Морские дроны неслись к цели и ударили в борта российских кораблей.

В ночь на 30 апреля морские дроны Военно-Морских сил Украины атаковали два корабля Вооруженных сил Российской Федерации, которые охраняли Крымский мост, сообщило украинское командование. На видео с места событий средства поражения неслись к цели и ударили в борта российских кораблей.

ВМС нанесли удары по сторожевому катеру «Соболь» и противодиверсионному катеру «Грачонок», говорится в сообщении командования на странице Facebook. Согласно предварительным данным, у россиян есть потери в живой силе — раненые и, вероятно, погибшие. Отмечается, что корабли ВС РФ были ключевыми в защите Крымского моста и после поражения украинскими морскими дронами эта защита могла уменьшиться.

«В результате удара были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ «Соболь» и противодиверсионный катер «Грачонок». В результате удара противник понес безвозвратные и санитарные потери», — заявило командование ВМС Украины.

На опубликованном видео зафиксирована тактика морских дронов во время атаки на российские корабли. Видим, как они направлялись к цели, уклоняясь от выстрелов. Россияне пытались попасть по объекту, который несся на большой скорости и колебался на волнах, но это не удалось. В кадр попали оба катера, при этом один отстреливался, а другой выглядел темным силуэтом, который никак не отреагировал на приближение угрозы.

Взрывы в Крыму — что произошло 30 апреля

Между тем в мониторинговом паблике Exilenova+ сообщили, что россияне ночью закрыли Крымский мост, опасаясь атак Украины. Сигнал воздушной и морской угрозы объявили в 3 часа и по состоянию на 8:40 не отменили, говорится в заметке. Представитель оккупационной администрации РФ в Севастополе Михаил Развожаев проигнорировал ночные события, а Минобороны РФ отчиталось о сбитии 189 БПЛА, но умолчало о безэкипажных катерах (БЭКах).

