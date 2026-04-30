В атакованной дронами Перми прогремел новый взрыв 9 30.04.2026, 8:27

Пожар усилился.

Неподалеку от российской Перми, где в ночь на 29 апреля операторы дронов Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию, утром 30 апреля произошел еще один взрыв.

После взрыва вверх хлынул белый столб дыма, пишет мониторинговый телеграм-канал «Exilenova+».

«В Перми местные жители сообщают о новом взрыве, после которого появилось еще одно белое облако дыма», — говорится в подписи к обнародованным фотографиям и видео с места происшествия.

Эту же информацию подтвердило российское издание Astra, а мониторы сообщили, что пожар на предприятии только усилился.

Пожар неподалеку от Перми

В самой Перми около 6 утра по минскому времени объявляли угрозу ударных беспилотников, однако о дополнительном поражении нефтеперекачивающих резервуаров не сообщалось.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала новый взрыв в Перми.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com