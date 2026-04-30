Орда нашего времени 5 30.04.2026, 8:38

В России гораздо больше от Орды, чем от Византии и Рима.

«Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое». Эта цитата из книги Уильяма Фолкнера имеет прямое отношение к теме спецпроекта «Салідарнасці».

В предыдущей публикации издание писало о том, как предки белорусов и русских пошли разными путями во времена Золотой Орды.

Сегодня мы продолжим эту тему, чтобы рассказать, как к ордынскому наследию относятся в современной России, где, оказывается, немалому количеству приятна мысль о том, что корни их государства растут из такого прошлого.

Впрочем, прошлого ли? Многие традиции Орды наши соседи переняли и бережно несут сквозь века, определяя тем самым свое настоящее и, до известной степени, будущее.

В Беларуси никому в голову не придет говорить, что мы – преемники Золотой Орды. А вот в России на самых разных уровнях разговор об этом длится до сих пор.

«Это — наша родина, а Россия — наследница Золотой Орды»

Татарский философ и историк Рафаэль Хакимов долгие годы отстаивает идею, что сегодняшняя Россия является прямой наследницей Золотой Орды.

В 2019-м, будучи директором Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана, он дал большое интервью порталу «Реальное время», посвященное 750-летию с основания Золотой Орды. Приведем пару цитат.

В Золотой Орде у русских начался расцвет. Русские никогда не воевали против татар. Конечно, никому не может нравиться нашествие, но Бату-Хан в основном просто хотел пройти через какие-то земли — он гнал кыпчаков, которые шли в Венгрию.

Да, пожгли некоторые города, но их было не так много. Воевать там было не с кем, поэтому это несколько преувеличенное сопротивление.

Хакимов признает, что тот же Бату-Хан отнимал у русских княжеств продовольствие. Но он же позже освободил русские земли от налогов с тем, чтобы побыстрее восстановить экономику и получать больше дани.

Татарский исследователь продвигает версию о русско-татарском симбиозе:

Посмотрите и на русский язык — сколько в нем татарских слов. Российская Империя возникла как симбиоз русских и татар, но с Екатерины начались западнические веяния — она начала переписывать историю.

Затем Карамзин, Ключевский, Соловьев дали истории совершенно другую трактовку, а летописи куда-то благополучно исчезли еще при Екатерине (злые языки говорят, что их сожгли).

Отвечая на обвинения в попытках татар отделиться от РФ, историк подвел черту: «Зачем же нам отделяться от Золотой Орды? Это — наша родина, а Россия — наследница Золотой Орды».

Ревность к турецким посягательствам

Эти тезисы нельзя списать на ангажированное мнение отдельно взятого историка. Одна из главных кремлевских пропагандисток Маргарита Симоньян даже использует в качестве девиза: «Орда – родная, злобная, твоя».

А публикация пятилетней давности в еженедельнике «Звезда», принадлежащем медиахолдингу армии РФ, наглядно демонстрирует, что бывает, когда на право наследования традиций Золотой Орды покушается кто-то извне.

Речь идет о турецких идеологах, которые «на полном серьезе взяли на вооружение миф о золотоордынском наследии Турции» — «миф, рассчитанный на людей, плохо учивших в школе историю».

Автор публикации приводит свои контраргументы: «Турция, за исключением некоторых восточных районов, никогда не входила в состав Орды. Даже на правах вассала».

И делает вывод, что Россию строили не только славяне:

Даже если брать поход Ивана Грозного на Казань, то не менее трети его войска составляли воины-тюрки из числа касимовских татар, ногайцев и даже казанских татар… Перечисление людей, оставивших яркий след в российской истории и имеющих тюркские корни, займет несколько страниц.

В России гораздо больше от Орды, чем от Византии и Рима

Тему хорошо резюмировал доктор исторических наук Искандер Измайлов в статье для БИЗНЕС Online:

«Долгое время отечественная историография пыталась доказывать, что Русское государство ведет свое происхождение от Киевской Руси, но в реальности это политический миф, который был выработан в эпоху Ивана IV, когда создавалась идеология Московского царства.

На самом деле очень многие военно-политические реалии этого царства восходили к татарскому прошлому. И в этом смысле Русское государство, а затем и Российская империя — это наследница именно Золотой Орды.

Только европоцентричная политика, которая началась с эпохи Петра I, прервала это органичное евразийское развитие России, насильственно внешне европеизировав страну, сделав из нее «потемкинскую деревню», где русский император был и оставался единственным европейцем.

В этой связи думается, что история России еще не получила серьезного осмысления как целостный процесс, как сочетание разных имперских проектов. Но в любом случае в ней гораздо больше от Золотой Орды, чем от православной Византии и католического Рима».

Между Западом и Ордой

И слово Владимиру Путину. В 2023-м кремлевский правитель изложил свою версию, почему Орда для России предпочтительнее Европы:

«Александр Невский ездил в Орду, кланялся ордынским ханам. В том числе, для того, чтобы противостоять нашествию Запада.

Ордынцы вели себя нагло, жестоко. Но они не затрагивали нашего языка, культуру, традиций, на что претендовали западные завоеватели. Если разрушаются культура и традиции народа, то народ начинает растворяться как этнос. Как снег поздней весной».

И этими словами Путин проявил себя, как крайне неспособный ученик тех же ордынцев. Ведь под его руководством сегодняшняя Россия делает все то, что хозяин Кремля приписывает западным завоевателям, буквально дословно.

И белорусы не в одном своем поколении могли в этом убедиться.

