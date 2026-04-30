Россияне стали отказываться от отдыха в Краснодарском крае из-за нефтяных дождей 9 30.04.2026, 8:58

Спад спроса продемонстрировали все десять ключевых направлений.

Спрос на номера в отелях Краснодарского края на майские праздники упал на 20,7% в годовом выражении, подсчитал сервис Travelline. В целом по России объем гостиничных бронирований на период с 27 апреля по 11 мая сократился на 11,1% год к году, несмотря на снижение среднего чека аренды отеля на 2,2% (до 9,8 тыс. руб. за ночь). Спад спроса продемонстрировали все десять ключевых направлений. На втором месте по падению показателя — Нижегородская область (-19,7%); следом идут Ярославская область (-19,5%) и Крым (-14,2%). По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос снизился на 15% год к году.

Спрос россиян на отдых в стране падает на фоне налетов украинских БПЛА, закрытий аэропортов и экологического бедствия в Туапсе. Этот курорт на черноморском побережье Краснодарского края уже две недели подвергается постоянным атакам со стороны ВСУ. В результате нескольких крупных пожаров на попавшем под удары туапсинском НПЗ город накрыли «нефтяные дожди», в воздух выбросило бензол и другие опасные вещества, а нефтепродукты из поврежденных резервуаров утекли в реку Туапсе и Черное море. В феврале также фиксировался обвал поездок россиян в Сочи. Глава АТОР Сергей Ромашкин связывал это с частыми закрытиями аэропорта из-за атак дронов и массовыми отменами перелетов.

Главной причиной обвала бронирований на праздники, а также сокращения среднего числа дней отдыха в гостиницах стал более короткий период майских выходных — шесть дней вместо восьми в 2025 году, полагает Ромашкин. По данным «Островка», в Анапе, где до сих пор полностью не устранили последствия разлива нефти из двух танкеров, количество ночей в брони в среднем за год снизилось с четырех до трех, в Казани, Екатеринбурге и Самаре — с трех до двух. Также свою роль могли сыграть плохая погода и «общее охлаждение покупательной активности», отмечают в «Алеане».

