Греческая клубника на Комаровке снова подорожала

Греческая клубника на Комаровке снова подорожала1
- 30.04.2026, 8:47
А белорусская подешевела.
Греческая клубника, которая еще недавно стоила на Комаровке от восьми до десяти рублей за килограмм, выросла в цене. Теперь стоимость ягоды стартует от 12,9 рубля за кг, пишет «Смартпресс».
Средняя цена на греческую клубнику на рынке держится около 14 рублей.
А вот белорусская клубника подешевела. Та ягода, которую неделю назад предлагали по 40 рублей за 1 кг, теперь стоит 25 рублей. Но отечественной ягоды пока совсем мало, отмечает «Смартпресс».