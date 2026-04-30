Украина ударила по одному из крупнейших заводов по производству взрывчатки в России 10 30.04.2026, 8:39

Над предприятием поднялся столб дыма.

В ночь на 30 апреля украинские беспилотники атаковали Дзержинск в Нижегородской области, сообщили Shot местные жители. По их словам, в разных районах города прогремело около 10 взрывов. Также взрывы были слышны в южной и центральной части Кстово, который находится рядом с Нижним Новгородом. Официально власти региона информацию о налете не комментировали. Целью беспилотников в Дзержинске стал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», следует из анализа видео и фото очевидцев, который провела Astra. После удара над предприятием поднялся столб дыма.

Завод Свердлова в Дзержинске является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России с более чем 100-летней историей. Он входит в военно-промышленный комплекс страны и имеет стратегическое значение. Завод включен в санкционный список Киева «за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Также предприятие попало под санкции США, ЕС, Великобритании, Японии и Швейцарии. Ранее украинские дроны уже атаковали завод. Так, в результате удара в октябре 2024 года был поврежден один из его цехов.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) «перехватили и уничтожили» 189 украинских беспилотников над российскими регионами. В частности, дроны были замечены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали удары по химическим предприятиям России, которые могут поставлять сырье для производства оружия. 6 апреля атаке подвергся завод «Минудобрения» в городе Россоши Воронежской области, 4 апреля — два химзавода в Тольятти Самарской области: «Толяттикаучук» и «КуйбышевАзот».

27 марта беспилотники ударили по АО «Апатит», которое входит в Череповецкий химический кластер группы «ФосАгро». 25 февраля был атакован завод «Дорогобуж» в Смоленской области. Погибли семь человек. 17 февраля беспилотники поразили завод «Метафракс Кемикался» в Пермском крае. 7 февраля под удар попал крупнейший химзавод Тверской области — Редкинский опытный.

