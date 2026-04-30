Лукашенко набросился на чиновников и заявил о «профнепригодности»
- 30.04.2026, 14:23
Все из-за падежа скота.
Лукашенко на совещании 30 апреля заявил о проверке на профпригодность для чиновников. Подробности сообщает БелТА.
По словам диктатора, для чиновников 2026 год является железным годом проверки на профпригодность.
— Не дай Бог вы не решите вопрос с падежом скота, — сказал правитель.
Правитель, говоря о недопустимости падежа скота в стране, привел пример, с которым столкнулся во время большой командировки в Гомельскую область. В Рогачевском районе руководитель одного из хозяйств намеревался скрыть факты падежа молодняка крупного рогатого скота
Председатель Комитета государственного контроля уточнил, что руководить указанного хозяйства находится в СИЗО.
Отметим, Лукашенко уже несколько лет говорит о падеже скота, однако эта проблема в Беларуси достигла исторического максимума.