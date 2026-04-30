Лукашенко набросился на чиновников и заявил о «профнепригодности» 30.04.2026, 14:23

Все из-за падежа скота.

Лукашенко на совещании 30 апреля заявил о проверке на профпригодность для чиновников. Подробности сообщает БелТА.

По словам диктатора, для чиновников 2026 год является железным годом проверки на профпригодность.

— Не дай Бог вы не решите вопрос с падежом скота, — сказал правитель.

Правитель, говоря о недопустимости падежа скота в стране, привел пример, с которым столкнулся во время большой командировки в Гомельскую область. В Рогачевском районе руководитель одного из хозяйств намеревался скрыть факты падежа молодняка крупного рогатого скота

Председатель Комитета государственного контроля уточнил, что руководить указанного хозяйства находится в СИЗО.

Отметим, Лукашенко уже несколько лет говорит о падеже скота, однако эта проблема в Беларуси достигла исторического максимума.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com