30 апреля 2026, четверг, 14:31
Лукашенко набросился на чиновников и заявил о «профнепригодности»

  • 30.04.2026, 14:23
Все из-за падежа скота.

Лукашенко на совещании 30 апреля заявил о проверке на профпригодность для чиновников. Подробности сообщает БелТА.

По словам диктатора, для чиновников 2026 год является железным годом проверки на профпригодность.

— Не дай Бог вы не решите вопрос с падежом скота, — сказал правитель.

Правитель, говоря о недопустимости падежа скота в стране, привел пример, с которым столкнулся во время большой командировки в Гомельскую область. В Рогачевском районе руководитель одного из хозяйств намеревался скрыть факты падежа молодняка крупного рогатого скота

Председатель Комитета государственного контроля уточнил, что руководить указанного хозяйства находится в СИЗО.

Отметим, Лукашенко уже несколько лет говорит о падеже скота, однако эта проблема в Беларуси достигла исторического максимума.

Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко