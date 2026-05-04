4 мая 2026, понедельник, 12:40
Белорусский рубль может сильно подешеветь в мае

  • Анастасия Лузгина
  • 4.05.2026, 12:16
Необычный тренд.

Особенностью прошедшей недели стало снижение курса белорусского рубля одновременно к доллару и к российскому рублю. Не исключено, что в мае наш рубль продолжит снижаться к доллару – и всё из-за российского «брата».

С 27 апреля по 4 мая 2026 года произошли такие изменения курсов иностранных валют и валютной корзины к белорусскому рублю:

Стоимость корзины валют укрепилась на 0,4 % и составила Br 0,175;

Доллар США подрос к белорусской валюте на 0,27 % и составил Br 2,8267;

Курс евро незначительно укрепился к рублю (+0,11 %) и составил Br 3,3061;

Курс российского рубля также вырос (+0,53 %) и составил Br 3,7737 за 100 российских;

Китайский юань почти не изменился и составил Br 4,1384 за 10 юаней.

В первую неделю мая возможно сохранение волатильности курса белорусского рубля. В течение 4–11 мая курс белорусского рубля к доллару может колебаться в диапазоне 2,81–2,85.

Необычный тренд российского рубля и доллара

Ситуация на белорусском валютном рынке отличалась от предыдущих недель. Если 28 апреля снижение доллара к белорусской валюте традиционно сопровождалось укреплением российского рубля к белорусскому, то на следующий день ситуация изменилась. С 29 апреля по 4 мая дорожали и доллар, и российский рубль.

Раньше снижение белорусского рубля к российскому обычно сопровождалось укреплением к доллару или наоборот. Последние изменения в конце апреля – начале мая могут свидетельствовать о влиянии внутренних факторов, таких как снижение предложения валюты за счёт, например, ухудшения ситуации во внешней торговле. Однако более вероятно, что это была реакция белорусского рубля на крепнущий российский рубль и подросший на внешних рынках доллар. Возможно также воздействие сразу двух причин.

Если про влияние внутренних факторов можно будет сказать, проследив более длительную динамику курса белорусского рубля и проанализировав статистику за апрель, то причины укрепления российского рубля и по отношению к иностранным валютам, в том числе и к белорусскому, ясны.

Белорусскому рублю суждено упасть?

Российский рубль укреплялся на фоне дорогой нефти. Котировки марки Brent на конец апреля превышали $ 100 за баррель. Российское сырьё традиционно продаётся с дисконтом. Однако на фоне мирового дефицита нефти российское «чёрное золото» либо торговалось с небольшим дисконтом в $ 10, либо же даже с премией.

Ситуация в мае для российского рубля может измениться. Велика вероятность, что рубль от роста перейдет к снижению. На это буду влиять выход Объединённых Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. В результате страна с мая – июня перестанет придерживаться установленных картелем и альянсом квот, что может снизить нефтяные цены на мировом рынке. Кроме того, США могут не продлить мораторий на санкции в отношении российской нефти.

Наконец, Минфин России рассматривает возможность возобновления в мае действия бюджетного правила, что повысит спрос на иностранную валюту на российском валютном рынке. Вслед за российским рублём снижаться к доллару будет и белорусский.

Что касается доллара, то в последнюю неделю он был очень волатилен. Если ещё 28 апреля индекс DXY колебался в диапазоне 98,5, то уже 30 апреля его величина достигала 99. Укрепление американской валюты на мировом рынке при растущем одновременно российском рубле как раз и могло спровоцировать ситуацию снижения курса белорусского рубля одновременно к обеим иностранным валютам.

Анастасия Лузгина, «Белсат»

