4 мая 2026, понедельник, 12:39
Провластные экономисты заявили об огромной смертности во время пандемии COVID-19

Правда выходит наружу.

Стали известны реальные показатели смертности в Беларуси во время пандемии COVID-19, которые ранее не раскрывались официально.

Данные опубликованы в научном журнале Белорусский торгово-экономический университет. Авторами исследования стали экономист Александр Злотников, проректор университета Екатерина Багранцева и старший преподаватель Елена Нилова.

Исследователи пришли к выводу, что страна переживает серьёзный депопуляционный кризис.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году в Беларуси умерли 149,3 тысячи человек, а в 2021 году — уже 177,8 тысячи. Это самые высокие показатели смертности за весь послевоенный период. По сравнению с 2019 годом рост составил 24% в 2020 году и 48% в 2021-м, что связывается с распространением коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что ранее «Киберпартизанам» удалось добыть базы данных по всем умершим гражданам Беларуси. Как оказалось, COVID-19 унес 90 тысяч жизней, а не 7 тысяч, как утверждали власти.

Напомним, 1 ноября 2021 года Белорусское объединение рабочих объявило забастовку, призывало людей оставаться дома, чтобы сохранить свои жизни во время пандемии.

