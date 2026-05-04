Провластные экономисты заявили об огромной смертности во время пандемии COVID-19 6 4.05.2026, 11:16

4,766

Правда выходит наружу.

Стали известны реальные показатели смертности в Беларуси во время пандемии COVID-19, которые ранее не раскрывались официально.

Данные опубликованы в научном журнале Белорусский торгово-экономический университет. Авторами исследования стали экономист Александр Злотников, проректор университета Екатерина Багранцева и старший преподаватель Елена Нилова.

Исследователи пришли к выводу, что страна переживает серьёзный депопуляционный кризис.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году в Беларуси умерли 149,3 тысячи человек, а в 2021 году — уже 177,8 тысячи. Это самые высокие показатели смертности за весь послевоенный период. По сравнению с 2019 годом рост составил 24% в 2020 году и 48% в 2021-м, что связывается с распространением коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что ранее «Киберпартизанам» удалось добыть базы данных по всем умершим гражданам Беларуси. Как оказалось, COVID-19 унес 90 тысяч жизней, а не 7 тысяч, как утверждали власти.

Напомним, 1 ноября 2021 года Белорусское объединение рабочих объявило забастовку, призывало людей оставаться дома, чтобы сохранить свои жизни во время пандемии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com