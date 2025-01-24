Сергей Дылевский: Офис Тихановской знал о волне COVID, но не поддержал нас 3 24.01.2025, 9:27

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Сергей Дылевский

Неудобная правда о забастовке 2021-го года.

«Киберпартизанам» удалось добыть базы данных по всем умершим гражданам Беларуси. Как оказалось, COVID-19 унес 90 тысяч жизней, а не 7 тысяч, как утверждали власти. И это больше, чем официальные военные потери Украины сегодня.

Самыми тяжелыми в 2021-м году были октябрь и ноябрь. Тогда ежемесячно умирало на 10—12 тысяч людей больше, чем обычно. Именно 1 ноября 2021 года Белорусское объединение рабочих объявило забастовку, призывало людей оставаться дома.

Можно ли было спасти больше людей? Почему офис Тихановской не поддержал эту инициативу?

Сайт Charter97.org поговорил с лидером Белорусского объединения рабочих, членом президиума первого координационного совета оппозиции Сергеем Дылевским:

— У нас были четкие данные с заводов, что именно это и происходит, что люди на самом деле умирают. Смертность и заболеваемость были огромными.

Тогда никто не верил, а сегодня эти данные подтвердили «Киберпртизаны». Насколько я сейчас помню, информация с мест тогда поступала такая, что от 10 до 15% работников, если брать обобщенные данные, находились на больничном. Около 10-15% болели и были в достаточно тяжелом состоянии, но были вынуждены выходить на работу, так как власти не признавали коронавирус и не объявляли карантин.

Мы тогда мониторили ситуацию и понимали, к чему все идет. Были и политические цели, на волне протестов мы призывали людей объявлять забастовки, как-то бунтовать против режима. Но мы также видели данные по заболеваемости и понимали, что люди просто гибнут ни за что, и это не получает должной огласки.

Из телевизоров тогда говорилось, что на предприятиях с заболеваемостью COVID-19 «все в порядке», а на деле происходило с точностью до наоборот. Именно поэтому мы призывали людей оставаться дома, обезопасить себя и не выходить на работу, грубо говоря, в рассадник заразы. Нам удалось тогда спасти от смерти тысячи людей.

— Офис Светланы Тихановской в тот момент не поддержал призыв оставаться дома. Почему? Вы с ними разговаривали, доносили позицию по необходимости спасать людей от COVID-19?

— Да, мы разговаривали на эту тему, были какие-то созвоны, мы пытались сконтактироваться с ними, пытались объяснить всю происходящую ситуацию. Ответ всегда был один — «люди не готовы, люди не хотят».

Мы пытались донести свою инсайдерскую информацию. Мы распространяли статистику о заболеваемости и рассказывали о том, насколько опасно находиться на рабочих местах в условиях пандемии, не то что по предприятиям, а абсолютно везде. Мы подчеркивали, насколько важно было тогда людям остаться дома, но ни офис, ни сама Тихановская нас не поддержали.

— Вас не поддержали в 2021-м году. В августе 2020-го года, когда в знак протеста против репрессий стихийно забастовали предприятия по всей стране, появлялись стачкомы на крупнейших заводах, ни от Тихановской, ни от ее окружения не было призыва к стачке. Были лишь воскресные митинги. Почему никто из политических лидеров, остававшихся на свободе, не призвал к забастовке?

— Честно говоря, Тихановская не понимала, что происходит. Тогда казалось, что предвыборный штаб просто плыл по течению. Мы организовали стачкомы, по городам пошли митинги бастующих рабочих, но никакой помощи мы не получали. Они не были против, просто одобряли.

Почему не был на это сделан какой-то больший упор, больший акцент? Наверное, это нужно спросить у них, а не у меня.

— Могли ли события пойти иначе?

— Конечно, могли бы. Тогда была возможность коренным образом изменить ход революции 2020-го года.

— К забастовке Тихановская призвала только 26 октября. Слишком поздно?

— Ну, конечно, время было уже потеряно. Даже если судить по моей ситуации — меня задержали еще в августе, когда мы вышли и начали организовывать эти самые забастовки. Потом, грубо говоря, до 26 октября я сидел в тюрьме. Большинство людей, которые страйковали вместе со мной и организовывали стачкомы, были также арестованы.

Но тогда штаб с этим ничего не сделал. Сами знаете, незаменимых людей нет, но почему-то они стушевались, было что-то из разряда «значит, надо тихонько сидеть на ж*пах, ровно вести себя, не высовываться». Если бы было принято другое решение с их стороны, я думаю, люди бы поддержали.

— Как вы думаете, можно ли будет использовать забастовку как инструмент протеста в будущем?

— Забастовка всегда была, есть и будет одним из важнейших инструментов протеста. С любым режимом. Абсолютно с любым. Потому что даже если судить по нынешней ситуации, по новостям, которые идут из Беларуси, то сейчас этот дряхлый дед Лукашенко судорожно ездит по всем предприятиям, пытается как-то то ли наверстать упущенное, то ли пытается показать, что все-таки рабочие с ним, хотя это абсолютно не так.

Мы видим даже по вот этим режимным каким-то видео, которые появляются в интернете, что показывают одни и те же лица. Но все равно он продолжает ездить по заводам, чтобы слепить хоть какую-то видимость поддержки со стороны рабочих. Но все и так знают, как на заводах относятся к Лукашенко. Если сегодня рабочие выйдут опять на забастовки, то режим этого не переживет.

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