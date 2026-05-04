Зеленский: Украинские дроны могут появиться над парадом 9 мая 8 4.05.2026, 11:48

3,010

Уже летом Путин будет стоять перед дилеммой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут появиться над парадом 9 мая в Москве. По его словам, Россия уже не настолько сильна, как раньше.

«Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше. Мы должны продолжать давить на них санкциями», — отметил президент на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, сообщает телеканал «Мы-Украина».

Кроме этого, глава украинского государства также заявил во время выступления, что это лето станет моментом, когда российский диктатор Владимир Путин «будет решать, что делать дальше: расширять войну или переходить к дипломатии».

По словам Зеленского, идея снятия санкций является неприемлемой. Нужно сфокусироваться на том, что делать, если Россия не завершит войну, считает украинский президент.

В ночь на 4 мая в Москве прогремел взрыв из-за атаки беспилотника. Инцидент произошел за пять дней до запланированного парада 9 мая, который российские власти традиционно превращают в пропагандистское шоу.

По сообщениям местных пабликов, неизвестный БпЛА попал в многоэтажку в районе улицы Мосфильмовской. Перед этим жители Подмосковья сняли на видео пролет дрона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com