4 мая 2026, понедельник, 12:39
Россия приближается к очередной пугачевщине

  • Юрий Федоренко
  • 4.05.2026, 11:24
Ненависть растет линейно.

«Непарадное» настроение: Недоимперию охватывает страх и отчаяние. Полноценного парада на 9 мая в Москве не будет. Вместо него состоится жалкая имитация — в «сокращенном формате» и без военной техники. В Минобороны России объяснили эти меры безопасности «текущей оперативной обстановкой».

Объяснили, кстати, правильно — текущая обстановка для Кремля сейчас крайне неблагоприятная. На Москву надвигается черная туча под названием «гаплик», ощутимо бздит горелым. Рядовые жители крупных промышленных и портовых городов уже несколько недель подряд массово взывают о мире. А сама Москва постепенно превращается в крайне опасное место. Поэтому, собственно, гостей у Путина в этом году будет немного.

В прошлом году на парад к кремлевскому диктатору приезжали делегации Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама, Эфиопии и т. д. — в целом представители 27 стран. В этом же году Москве удалось «уговорить» приехать только президентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Словакии. Это говорит о многом: Россия теряет — и уже фактически потеряла — значительную часть международной значимости. Демонстрировать лояльность стремительно слабеющему старому диктатору не считают нужным даже его африканские «партнеры».

Но самый важный ментальный сдвиг, совпадающий с этим «непраздничным празднованием» 9 мая, происходит внутри самой страны-агрессора. Недоимперию охватывает животный страх.

В принципе, это чувство хорошо знакомо россиянам: они с ним рождаются, с ним живут и с ним же умирают. Это их цивилизационный код. Но при одном условии: этот страх должен быть перед царем. Именно тогда он работает как цемент для системы. Сегодня же ситуация меняется: страх перед царем постепенно вытесняется другим — страхом перед нашими беспилотниками.

Что важно — сам царь тоже боится. Он ограничивает время пребывания на публике, избегает контактов с людьми, сокращает поездки. Значительная часть государственной машины работает на обеспечение его личной безопасности. Кстати, подготовка к параду — из той же серии: в Москву стягивают системы ПВО, оголяя другие регионы. Но сейчас не об этом.

Рядовые россияне видят главное: царь боится. Это прозрение, конечно, будет иметь долгосрочные последствия. Если даже Кремль находится под угрозой, то что уж говорить о «простых людях». Война вернулась откуда пришла — и вдруг оказалась опаснее, чем собственная власть. Интересный поворот с непредсказуемыми последствиями.

Царь, который боится, теряет авторитет. Он перестает быть «настоящим». Здесь срабатывает еще одна особенность российского массового сознания: на уровне инстинктов люди начинают чувствовать, что этот «ненастоящий царь» боится не только украинских дронов, но и собственных подданных. Именно отсюда — беспрецедентная цензура, блокировка интернета, усиление репрессий.

Любой зоопсихолог подтвердит: агрессия, которую годами культивировали и направляли наружу — против Украины, Европы, НАТО, — в определенный момент может развернуться внутрь. «Любовь к царю» способна очень быстро превратиться в ненависть. В истории России это уже случалось не раз.

Социологи фиксируют постепенное падение рейтингов Путина и российской власти. Но ни одна социология не способна измерить уровень накопленной ненависти. Она не растет линейно — она взрывается. С большой вероятностью современная Россия постепенно приближается к очередной пугачевщине (или, если ближе к настоящему, — пригожинщине).

Картина яркая: экономика горит, «имперское величие» улетучивается, рядовые россияне все чаще говорят о мире. А главное — они начинают понимать, что царь слаб.

Ежедневно и еженощно мы посылаем на болота священный «огонь свободы». Дальше будет еще интереснее. Горящая Недоимперия — захватывающее зрелище. Как говорится, не переключайтесь. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

