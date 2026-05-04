В Беларуси колоссально выросло количество сирот и детей без попечения родителей 1 4.05.2026, 10:35

За пять лет на 26,3%.

Количество детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, за пять лет увеличилось более чем на четверть, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

На конец 2020 года таких было 2.122 человек, а по итогам 2025-го — 2.667 (+26,3%).

Вместе с тем количество детских домов семейного типа за пять лет уменьшилось на 2,7% (с 291 до 283).

