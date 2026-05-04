Кишечную палочку нашли в белорусских твороге и говядине 1 4.05.2026, 10:21

1,060

Есть последствия.

Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских производителей. Об этом сказано в письме российского регулятора от 30 апреля.

Как сказано в письме, после повторных нарушений временное ограничение ввели для волковысского ОАО «Беллакт» из-за бактерий группы кишечной палочки в твороге и для ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» из-за таких же претензий по говядине. Под усиленный лабораторный контроль предприятия попали в начале апреля.

Российский регулятор также повторно обнаружил превышение микроорганизмов в готовой рыбной продукции ООО «Экоморе». Лабораторный контроль в отношении этой компании был усилен в конце марта.

Кроме того, сейчас под усиленный лабораторный контроль из-за первичных нарушений попали еще два производителя молока и мяса. Коммунальное производственное унитарное предприятие «Мозырские молочные продукты» — из-за бактерий группы кишечной палочки в сухой молочной продукции и ОАО «Птицефабрика «Дружба» — из-за триметоприма в субпродуктах цыплят-бройлеров.

Россельхознадзор уточнил, что продукцию, отгруженную до 2 мая включительно, принимают в обычном режиме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com