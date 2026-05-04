закрыть
4 мая 2026, понедельник, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти

  • 4.05.2026, 10:13
ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти

Ранее страна покинула ОПЕК.

Объединенные Арабские Эмираты покинули состав Организации арабских стран-экспортеров нефти. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Участие ОАЭ в ОАПЕК официально прекращено с 1 мая.

С мая ОАЭ покинули ОПЕК и ОПЕК+. Эмиратское госагентство WAM уточняло, что выход из объединений связан с пересмотром производственной политики страны, оценкой текущих и будущих мощностей, а также с национальными интересами. Отдельно агентство обращает внимание на «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе», повлиявшие на это решение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко