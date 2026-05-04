ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти 4.05.2026, 10:13

Ранее страна покинула ОПЕК.

Объединенные Арабские Эмираты покинули состав Организации арабских стран-экспортеров нефти. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Участие ОАЭ в ОАПЕК официально прекращено с 1 мая.

С мая ОАЭ покинули ОПЕК и ОПЕК+. Эмиратское госагентство WAM уточняло, что выход из объединений связан с пересмотром производственной политики страны, оценкой текущих и будущих мощностей, а также с национальными интересами. Отдельно агентство обращает внимание на «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе», повлиявшие на это решение.

