ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти
- 4.05.2026, 10:13
Ранее страна покинула ОПЕК.
Объединенные Арабские Эмираты покинули состав Организации арабских стран-экспортеров нефти. Об этом говорится в официальном заявлении организации.
Участие ОАЭ в ОАПЕК официально прекращено с 1 мая.
С мая ОАЭ покинули ОПЕК и ОПЕК+. Эмиратское госагентство WAM уточняло, что выход из объединений связан с пересмотром производственной политики страны, оценкой текущих и будущих мощностей, а также с национальными интересами. Отдельно агентство обращает внимание на «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе», повлиявшие на это решение.