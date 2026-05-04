В Японии нашли работу для роботов-гуманоидов 4.05.2026, 9:56

иллюстративное фото

Испытания стартуют в начале мая.

Японская авиакомпания Japan Airlines решила использовать человекоподобных роботов в качестве грузчиков в токийском аэропорту Ханэда, который ежегодно обслуживает более 60 млн человек. Испытания китайских роботов Unitree начнутся в начале мая и продлятся до 2028 года. Проект реализуют вместе с технологическим гигантом GMO Internet Group, пишет «Хайтек».

Роботы ростом 130 см будут перемещать багаж и грузы на взлётно-посадочной полосе. На закрытой демонстрации для прессы машина осторожно толкала груз на конвейерную ленту и махала рукой коллеге. Устройства работают без остановки 2–3 часа, потом им требуется подзарядка. В будущем гуманоидам могут поручить уборку салонов самолётов.

Президент JAL Ground Service Ёситеру Сузуки заявил, что автоматизация снизит нагрузку на работников, но ключевые функции (например, безопасность) останутся за людьми. Глава GMO AI and Robotics Томохиро Утида отметил, что аэропорты сильно зависят от ручного труда и страдают от нехватки кадров.

За первые два месяца 2026 года Японию посетили более 7 млн иностранных туристов, а по итогам прошлого года — 42,7 млн. Прогнозы к 2040 году требуют свыше 6,5 млн иностранных работников, но правительство сталкивается с давлением и требованиями ограничить иммиграцию.

